Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilá řidička narazila do tankovacího stojanu

BRNO: Žena v osm hodin ráno nadýchala přes dvě promile alkoholu.

Policisté sdělili podezření pětačtyřicetileté ženě, která 8. listopadu kolem osmé hodiny ranní pod vlivem alkoholu nasedla do své vozidla a jela si na benzinovou čerpací stanici pro další alkohol. Ta při příjezdu na benzinku nezvládla řízení a narazila do tankovací stojanu. O kousek dál sice zastavila, ale ne aby se šla podívat, co způsobila, ale hned zamířila do prodejny k regálu s vínem.

Tady vzala dvě láhve vína, k tomu koupila cigarety a chtěla odejít. Pracovnice benzinky ji, ale upozornila, že nikam nepůjde, protože způsobila škodu na stojanu. Policistům, kteří dorazili na místo, bylo již na první pohled jasné, proč zřejmě řidička nezvládla řízení a potvrdila to i následná dechová zkouška s výsledkem 2,65 promile alkoholu. Požití alkoholu před jízdou řidička doznala a s výsledkem souhlasila. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun. Ženě nyní může počítat s trestem za ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. Petra Hrůzová, 13.prosince 2018

Související dokumenty kamerový záznam.mp4

Velikost souboru:21,6 MB / formát MP4

