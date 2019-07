Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Opilá řidička narazila do sloupu, po havárii odešla

ZLÍNSKO: Alkohol za volant nepatří!

Včera usedli za volanty svých automobilů hned dva řidiči, kterým v organismu kolovalo vysoké množství alkoholu. Prvním z nich byl čtyřicetiletý muž z obce u Zlína, kterého policisté zastavili po deváté hodině večer Pod Mladcovou ve vozidle značky Audi. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,3 promile alkoholu.

Dvaadvacetiletá řidička, které kolovalo v organismu 2,2 promile alkoholu, na sebe upozornila sama. U pily ve Zlíně - Malenovicích totiž dnes krátce po půlnoci havarovala s vozidlem Škoda Felicia do sloupu veřejného osvětlení. Řidička po havárii z místa odešla. Havarovaného vozidla si všimli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení, kteří zrovna projížděli kolem. V průběhu prověřování dopravní nehody se řidička k vozidlu vrátila a policistům potvrdila, že před nehodou vypila v restauraci několik piv a panáků a protože se pohádala s přítelem, chtěla odjet z Malenovic do obce za Zlínem, kde bydlí. Po cestě ovšem havarovala. Záchranáři řidičku s lehkým zraněním převezli do nemocnice. Škoda, která vznikla na vozidle, činí deset tisíc korun, škoda na sloupech činí asi patnáct tisíc korun.

Policisté oběma opilým řidičům na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu jim zakázali. Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí muži trest odnětí svobody až na jeden rok, ženě potom trest odnětí svobody až na tři roky.

31. července 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

