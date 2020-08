Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilá řidička narazila do motorky autoškoly

BRNO: Policistům při dechové zkoušce nadýchala tři promile.

Kuriózní nehodu řešili včera dopoledne dopravní policisté. Na jízdu s instruktorem na motorce zřejmě nezapomene žák brněnské autoškoly. Sedmadvacetiletá řidička při odbočování z Třídy Generála píky na Křižíkovu nezvládla dotočit volant, vjela do protisměru a narazila do motocyklu autoškoly, který stál na křižovatce, kde dával přednost. Ke střetu došlo naštěstí v malé rychlosti, takže se nikdo nezranil a odnesly to jen plechy. To, proč řidička nezvládala svůj vůz, zjistili vzápětí přivolaní policisté. Při dechové zkoušce jim nadýchala tři promile. Zodpovídat se tak bude z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. David Chaloupka, 5. srpna 2020

video pod textem

Související dokumenty autoškola.mp4

Velikost souboru:59,0 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem