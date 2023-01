Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Opilá narazila do sloupu

ZLÍN: Nadýchala přes jedno promile alkoholu.

Krátce před čtvrteční půlnocí došlo před jedním z rodinných domů ve Zlíně k havárii osobního automobilu. Teprve osmnáctiletá opilá řidička se svým vozem nejprve narazila do jiného automobilu, který byl zaparkovaný přímo na ulici. Následně pokračovala v jízdě, vyjela za pravý okraj silnice a narazila do sloupu veřejného osvětlení. Ten se celý vyvrátil a spadl na zeď rodinného domu. Přivolaní policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem. Dívka krátce po nehodě nadýchala 1,49 promile alkoholu. Žádný z účastníků dopravní nehody se naštěstí nezranil, materiální škody však zřejmě přesáhnou sto tisíc korun.

Osmnáctileté cizince policisté na místě zadrželi řidičský průkaz a je nyní podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to jí v krajním případě hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

27. ledna 2023, nprap. Petr Jaroš

