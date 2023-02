Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Opilá chodkyně skončila pod koly automobilu

ZLÍNSKO: Zřejmě přecházela na červenou.

Ve čtvrtek ve 20.40 hodin ve Zlíně, v místní části Prštné, srazil mladý řidič ve vozidle Škoda Rapid chodkyni, která šla po přechodu pro chodce pravděpodobně na červený světelný signál. Žena utrpěla těžké zranění.

Třiadvacetiletý řidič jel po třídě T. Bati ve směru od Otrokovic do Zlína. Sedmdesátiletá žena přecházela vozovku z jeho pohledu zleva, od nákupního střediska ve Zlíně – Prštném. Pravděpodobně si nevšimla červeného světelného signálu na semaforu a vstoupila před projíždějící vozidlo. Řidič se snažil srážce zabránit prudkým bržděním, ale nepodařilo se mu to. Žena zůstala po střetu ležet na komunikaci, řidič okamžitě zavolal záchranáře a ti ji převezli s těžkým zraněním do nemocnice.

Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u řidiče negativní. Dechová zkouška u chodkyně ukázala hodnotu bezmála dvě promile alkoholu. Žena tvrdila, že alkohol pila naposledy před dvěma dny. Množství alkoholu v krvi ukáže lékařské vyšetření.

Veškeré okolnosti této dopravní nehody i míra zranění chodkyně jsou předmětem prověřování dopravních policistů.

3. února 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna Místo střetu Detailní náhled Místo střetu 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem