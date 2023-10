Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Opět varujeme před podvodnými telefonáty

MŘ Ostrava - Opět další člověk naletěl rádoby bankéři

OPĚT A ZNOVU PŘIPOMÍNÁME - VKLADOMAT NENÍ ÚSCHOVNA ŽÁDNÉ BANKY!!!

Policisté napříč Moravskoslezským krajem neustále přijímají oznámení o podvodných jednáních. Modus operandi se sice někdy liší, ale výsledek je úplně stejný… důvěřivé osoby přišly o peníze.

Případy se stále opakují jako přes kopírák, a proto je nutností stále opakovat, připomínat a upozorňovat na tato jednání. V tomto případě je šťastný konec, a to díky pohotové reakci muže z ostrahy nákupního centra a policistů z oddělení hlídkové služby Ostrava.

Operační důstojník tísňové linky 158 přijal oznámení o možném podvodu při vkládání peněz do bitcoinmatu. Hlídky se v tu dobu nacházely poblíž obchodního centra a díky tomu byly na místě jen do několika minut. Ve chvíli, kdy policisté přijeli na místo, žena opravdu vkládala do bitcoinmatu peníze. Ukázalo se, že tato není obětí podvodníků, posílala peníze do ciziny kamarádce. Během zjišťování informací si však muži zákona všimli jiné ženy, která stála opodál, telefonovala a dostávala instrukce. Proto ji oslovili s tím, aby na nezbytně nutnou dobu, než se vysvětlí situace, hovor ukončila. Ukázalo se, že právě tato oslovená žena se stala obětí podvodníků a policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava díky všímavosti tak předešli její finanční ztrátě. Už v prostorách obchodního centra zjistili, že žena si před malou chvílí sjednala úvěr ve výši 680.000 korun. Peníze dle instrukcí údajných pracovníků banky měla vložit do vkladomatu. Policisté rozrušenou ženu doprovodili do banky, kde jí pomohli se zrušením úvěru a vrácením peněz. Nakonec se žena s policisty rozloučila se slovy upřímného poděkování.

Co tomu všemu předcházelo:

V minulém týdnu byla 44letá žena z Frýdeckomístecka v dopoledních hodinách kontaktována údajným pracovníkem banky. Ten jí sdělil informace o její žádosti k úvěru. Obratem řekla, že o žádný nežádala, že to bude omyl. Jenže údajný bankéř byl připravený na tuto odpověď a reagoval velice pohotově. Věděl její příjmení za svobodna a to zřejmě ženu přesvědčilo a volajícímu uvěřila. Svou informaci ještě umocnil tím, že někdo musel zneužít její starý občanský průkaz. Podvodníkovi důvěřovala, a proto následně poslechla všechny jeho instrukce. Tedy šla na pobočku banky, zažádala si o co největší úvěr z důvodu, aby už nikdo na ní nemohl žádnou půjčku vzít. K tomu ještě ze svého účtu vybrala téměř 20.000 korun. Nakonec jí údajný bankéř zavolal taxíka, se kterým odjela do centra Ostravy. Celou dobu byl samozřejmě v telefonickém kontaktu s poškozenou a instruoval ji. Zásoboval ji informacemi, že o tom nesmí s nikým mluvit a především nesmí jít do své mateřské banky, jelikož můžou být pracovníci do podvodu zapleteni. Kdyby na místo nebyli přivoláni policisté, tak by poškozená na základě zaslaných QR kódu do bitcoinmatu vložila téměř 700.000 korun.

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Ostrava v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod.

Tímto bychom chtěli poděkovat muži z ostrahy, který nic nenechal náhodě a ihned své podezření oznámil na tísňovou linku 158. Policisté na místě zjistili, že možná poškozená osoba nebyla tou poškozenou, ale kdyby nebyli přivoláni, jiná žena by přišla o zhruba 700.000 korun.

Znovu apelujeme na lidi, chraňte své peníze a všechny hovory tvářící se, že jsou z banky, si prověřte. Osobně zajděte do banky a přesvědčte se, zda došlo ke zneužití vašeho účtu či jména. Žádný bankéř vás po telefonu nebude navádět a instruovat, ať si vezmete co největší půjčku nebo vyberete veškeré své finanční úspory a vložíte je na tak zvaný rezervní účet přes bitcoinmat. Vkladomat neboli bitcoinmat není úschovna peněz žádné banky!!!

dne 18. října 2023

por. Bc. Eva Michalíková

