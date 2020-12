Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Opět útočila nožem

ZLÍNSKO: Recidivistka skončila ve vazbě.

Ve vazební věznici v Olomouci skončila včera dopoledne dvaašedesátiletá žena ze Zlínska, která nožem zaútočila a pobodala jedenadvacetiletého muže, který skončil se zraněním v nemocnici. Krajský vyšetřovatel ženu obvinil ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za který jí hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody.

K incidentu došlo uplynulou sobotu navečer v rodinném domku v obci na Zlínsku. V domě byli v tu dobu tři muži a jedna žena, přičemž všichni byli v podnapilém stavu. Mezi dvaašedesátiletou ženou a jedenadvacetiletým mužem došlo ke slovnímu a následně fyzickému konfliktu, ke kterému se po chvíli přidali další dva muži. Při potyčce vzala žena kuchyňský nůž a několikrát bodla jedenadvacetiletého muže do zad. Zraněný muž odešel do svého pokoje, odkud zavolal na policii. Na místo byla přivolána rychlá záchranná služba, která odvezla zraněného muže do nemocnice. Přivolaní policisté na místě podezřelou ženu, která měla v dechu 2,55 promile, zadrželi. Dechové zkoušky tří mužů se pohybovaly v rozmezí od 0,82 do 3,29 promile.

Krajský vyšetřovatel následující den ženu obvinil ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a podal státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval. Obviněná žena má pět záznamů v rejstříku trestů, mimo jiné i pro násilnou trestnou činnost. Za pokus těžkého ublížení na zdraví, kdy nožem pobodala svého tehdejšího manžela, si odpykala v roce 2015 pětiletý trest odnětí svobody.

16. prosince 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

