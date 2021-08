Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Opět ujížděl a boural

Policisté pronásledovali známého recidivistu, který během ujíždění nezvládl řízení a havaroval. Nyní navíc s kradeným vozidlem.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si během hlídkové služby, kolem deváté hodiny večerní, povšimli vozidla Alfa Romeo Stelvio červené barvy na ulici Černokostelecká v Praze 10. Dle místní znalosti věděli, že tento typ vozidla ve stejné barvě, byl před několika dny v Praze odcizen. Než se však stihli za vozidlem otočit, zmizelo kdesi v ulicích. Tento poznatek předali přes vysílačku všem okolním hlídkám a na vozidlo se tak všichni zaměřili.

Druhá hlídka „péjáků“ toto vozidlo zahlédla daleko před sebou krátce po jedné hodině ranní v ulici Na universitním statku. V momentě, kdy se k němu začali přibližovat, jeho řidič vozidlo náhle odstavil na parkovacím stání. Hlídka zastavila těsně za ním a jeden z policistů vystoupil ven, aby ověřil, jestli se jedná o hledaný vůz. Když ho však spatřil řidič Alfy, okamžitě sešlápl plyn a začal před policisty ujíždět. Policisté vozidlo pronásledovali ulicemi Jarova a do éteru dávali průjezdy vozidla, které se pohybovalo vysokou rychlostí. Ztratit se policistům se mu nepodařilo ani ve chvíli, kdy zajel na nezpevněnou cestu do lesa. Celá honička skončila v pražských Malešicích, kdy nezvládl řízení a havaroval do zdi panelového domu. Muž z místa okamžitě utekl, avšak policisté ihned prohledali okolí a nalezli ho schovaného v nedalekém křoví.

Následně zjistili, že šestadvacetiletého muže velmi dobře znají. Jedná se o nenapravitelného recidivistu, který policistům v březnu, během dvou dnů dvakrát ujížděl krátce poté, co opustil brány věznice, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost. Tehdy způsobil několik dopravních nehod, nevlastnil řidičské oprávnění a odmítl test na přítomnost drog v těle.

Zrovna tak tomu bylo i dnes v noci, kdy odmítl test na drogy, měl platný zákaz řízení všech motorových vozidel a navíc ujížděl ve vozidle, které bylo před třemi dny odcizeno. Jakým způsobem k vozidlu přišel je momentálně v šetření.

Policisté muže na místě zadrželi pro podezření ze spáchání trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Pokud by se prokázalo, že odcizil i výše zmíněné vozidlo, trestní sazba se zvýší až na pět let.

nprap. Richard Hrdina – 11. srpna 2021

Související dokumenty Ujíždějící Alfa Romeo.mp4

Velikost souboru:89,5 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem