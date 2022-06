Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opět ty bitcoiny!

RYCHNOVSKO - Muž během krátké chvíle přišel o statisíce.

Od úterý 14.6. řešíme další případ internetového podvodu. Muž policistům oznámil, že ho kontaktoval neznámý, který mu sdělil, že má na bitcoinovém účtu téměř 300 tisíc korun a že mu je pomůže převést na jeho účet. Přestože muž žádný bitcoinový účet neměl, nechal se zmanipulovat. Nainstaloval si do svého počítače program pro vzdálený přístup a přihlásil se do internetového bankovnictví. Pak už jen zjistil, že mu z účtu odešlo v několika platbách téměř 300 tisíc korun a dalších 300 tisíc korun, které byly čerpány z nově zažádaného úvěru.

Policisté řeší případ jako podvod, kdy pachateli hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

Opětně apelujeme na občany: Nevěřte neznámým volajícím, nesdělujte nikomu přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, údaje z platební karty ani ověřovací kódy, neinstalujte si program pro vzdálenou správu. Buďte obezřetní a nedůvěřujte slepě neznámým lidem!

por. Iva Kormošová

16.6.2022, 15.15

