Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opět tu máme takový nešvar

LIBEREC – Jak jste na tom se zabezpečením vlastních věcí vy?

Mercedes, Audi, Subaru, Škoda, Fiat, Renault, Ford, Dacia. To není výčet známých automobilových značek. To je soubor vozidel, jejichž majitelé nevědomky nebo s dech beroucí lehkomyslností ulehčili pachatelům práci.

Jen za prosinec loňského roku vyšetřovali liberečtí kriminalisté více jak desítku krádeží vozidel. Plejáda značek byla různorodá. Nešlo tak s určitostí říci, že by se pachatelé tohoto druhu trestné činnosti zaměřovali na konkrétní značku vozu nebo typ. Mizely suv, hatchbacky, combíky, ale i dodávky. Jaký však byl společný jmenovatel u všech 12 případů evidovaných v prosinci 2022? Neodpovědnost? Dost možná.

A právě laxní přístup drtivé většiny majitelů nebo uživatelů těchto vozidel byl až neuvěřitelný. Klíčky zanechané pro dalšího řidiče na předním kole pod blatníkem, obehraná písnička s klíči pod rohožkou nebo jednoduché a naprosto nesmyslné ponechání klíčků v zapalování otevřeného vozu. To vše mělo jediný výsledek. Auta za stovky tisíc korun v podstatě nabídnutá zlodějům. Následovalo zděšení, že auto není před domem a Policie ČR honem konej!

K tomu se přidávají případy vloupání do vozidel. Další druh trestné činnosti, na které do jisté míry mají lví podíl mnozí majitelé plechových miláčků. Nechávají totiž uvnitř vozů věci, které mohou zlodějům příjemně posloužit. Elektronika, peníze, oděvy.

Hoď kamenem, kdož jsi bez viny. Asi každému z nás se občas povedlo v autě něco zapomenout. Někdy se nám hodí i argumentace typu: „…vždyť jsem hned zpátky“, „jen si skáknu do…“, „na co bych to tahal s sebou, když…“, „…jsou to jen drobné na parkování“, „takhle to dělám pokaždé a nikdy se nic nestalo“. A tady by opět měla nastoupit prevence. Po kolikáté už? „A tak prosím Vás, nenechávejte ty věci v autě, pokud o ně nechcete přijít“. Říkám si, že jste si jistě pravidelně zálohovali data z toho odcizeného notebooku, co byl ještě před půl hodinou támhle v autě na zadní sedačce. Že ano? „Zamykejte vozidlo, i když jdete jen na pár chvilek z jeho dohledu. Překontrolujte si, že jste automobil skutečně zamknuli, je to otázka několika vteřin.“ Není to přeci jen lepší, než se potom hodinu rozhlížet, obtěžkán mohutným nákupem v rukou, po parkovišti u obchodního centra a marně hledat místo, kam jste vlastně to zpropadené auto zaparkovali? No, nebylo tam, protože jste ho nezamkli. Ale linka 158 tu pro Vás samozřejmě je. „Zajistěte si klíčky od vozu proti jejich zneužití.“ Jen si vzpomeňte, jak skvělé pocity můžete zažít například ve frontě na nové doklady. „Tu branku po zajetí do dvora zavřete, zajistěte a uzamkněte. Klíčky nepatří na přední ani zadní kolo. Dokonce ani pod rohožku, pod květináč s muškátem nebo pod trpaslíka - ochránce zahrady.“

Pokud Vám, tedy některým z Vás, byl tenhle článek nebo alespoň některá jeho část nepříjemná, pak se asi poznáváte. Ale to je dle mého soudu dobře, protože právě Vy si na přespříště dáte pozor na své věci.

Pomozte nám a buďte svědomití. Zabezpečte si vlastní majetek. Nedávejte zlodějům šanci!

Děkujeme.

16. ledna 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

