Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opět se dopouštěli trestné činnosti

SOKOLOVSKO - Společně odcizili jízdní kola.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestí stíhání dvou mužů ve věku 37 a 38 let. Osmatřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinu Krádež. Mladšího z mužů kriminalisté obvinili ze spáchání přečinu Krádež a zvlášť závažného zločinu Loupež.

Pachatelé měli společně koncem května tohoto roku v Sokolově vniknout neuzamčenými vstupními dveřmi do panelového domu. Zde měli po prohledání chodby ze společných prostor domu odcizit dvě jízdní kola. Dle odborného vyjádření způsobili majiteli kol celkovou škodu ve výši kolem 6 tisíc korun.

Mladší obviněný muž se měl dopustit další trestné činnosti začátkem srpna 2019. V nočních hodinách měl naléhat na bývalou přítelkyni, aby mu vrátila darované věci, které jí pořídil za dobu jejich vztahu. Žena nesouhlasila a chtěla jít pryč. Muž však ženu fyzicky napadl. Chytil ji za vlasy a táhl za branku pozemku. V dalším jeho násilném jednání mu zabránil svědek celého incidentu. Násilník ženě vzal mobilní telefon a z místa utekl.

Trestných činů se oba obvinění muži dopustili i přesto, že byli v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost odsouzeni a potrestáni. Trestní stíhání staršího obviněného probíhá na svobodě. Tomu hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 3 léta. Na mladšího obviněného muže policejní komisař podal podnět státnímu zástupci na vzetí do vazby. Ten jej akceptoval a soudce poslal muže do vazební věznice. Za uvedené jednání mu hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na 2 roky až 10 let.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina krejčí

6. 9. 2019

