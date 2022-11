Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Opět nastal čas pro zimní výbavu vozidel

OLOMOUCKÝ KRAJ - Nepodceňujte zimní výbavu vozidel

Přestože zrovna nebydlíte v horských oblastech, může vás během zimního období nepřízeň počasí zaskočit v jakýchkoliv geografických polohách. Led a sníh, snížená viditelnost, špatná sjízdnost silnic, to vše jsou problémy, se kterými se při zimním provozu na silnicích musíme potýkat. Proto bychom přípravu a vybavení vozidel pro zimní provoz neměli podceňovat.

Povinnost nazout zimní pneumatiky stanovuje řidičům v České republice zákon o silničním provozuv období od 1. listopadu do 31. března pokud:

Je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

V případě, že je na začátku silničního úseku umístěna dopravní značka „Zimní výbava“, platí povinnost jet na zimních pneumatikách vždy, bez ohledu na roční období, stav povrchu vozovky a panující počasí.

Jen pro připomenutí - chemické složení letních pneumatik je odlišné od zimních. Složení směsi zimních pneumatik zaručuje jejich potřebnou přilnavost k povrchu vozovky za nízkých teplot. Již při poklesu teplot pod plus sedm stupňů jsou v tomto směru lepší než pneumatiky letní či celoroční. Ne každý řidič si uvědomuje, že letní pneumatika provozovaná v zimním období s klesající teplotou tuhne a tvrdý povrch pneumatiky nejenže hůře přilne k povrchu vozovky, ale také více klouže, což může vést i k případné kolizi.



Zimní pneumatika by měla mít hloubku dezénu nejméně 4 mm u vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny. U vozidel, která převyšují hmotnost 3,5 tuny, by měla mít hloubka dezénu nejméně 6 mm.



Pozor dejte i na tzv. celoroční pneumatiky. Některé z nich požadavky zákona na provoz v zimě splňují, jiné ale ne. Podle zákona musí být na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S (případně M. S, M/S nebo MS). Za zimní dezén se považuje také speciální dezén, u něhož je na bočnici vyznačeno označení ET, ML nebo MPT. Nenechte se zmást také tím, že je na pneumatice vyobrazena pouze sněhová vločka.



Za nesprávné užití zimních pneumatik může hrozit pokuta v příkazním řízení na místě do výše 2000 korun, ve správním řízení do výše až 2500 korun.

PRAVIDLO ZIMNÍCH PNEUMATIK: 4 pneumatiky - min. 4 mm - max. 4 roky.

Mezi výbavu, která by v autě neměla v zimě chybět, patří také další věci, které sice nejsou povinné, ale během zimních měsíců mohou být velice užitečné. Určitě nezapomeňte do auta přidat škrabku na led, rozmrazovač zámků a smetáček na odmetení sněhu. V doporučené zimní výbavě by také neměly chybět startovací kabely a baterka, protože v zimě se brzy stmívá a nikdy nevíte, kdy budete muset potmě něco hledat kolem auta.

Několik tipů pro bezpečnou jízdu v zimě:

Při jízdě na sněhu dbejte mnohem vyšší opatrnosti. Uvědomte si svoje schopnosti a meze, ale také schopnosti a meze jiných řidičů.

Vyvarujte se velmi prudkého brzdění, změny směru a akcelerace.

Dodržujte větší odstup za vozidlem před Vámi. V zimě má automobil delší brzdnou dráhu, než v létě. Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a smyku.

Před vjezdem do zatáčky přibrzděte s předstihem, kdy vozidlo ještě jede přímo. Zatáčku projíždějte plynule. Nebrzděte v zatáčce! Pokud musíte brzdit v zatáčce, počínejte si obzvlášť opatrně.

Nasazování řetězů si předem nacvičte. Předejdete tak případným potížím.

V zimě používejte výhradně kvalitní zimní pneumatiky s hloubkou dezénu větší než 4 mm. Jen zimní pneumatiky Vám poskytnou potřebné bezpečí za zhoršených zimních podmínek.

Při brzdění se zablokovanými koly na mokré vozovce pneumatika s dezénem o hloubce 8 mm dosahuje téměř poloviční délky brzdné dráhy oproti pneumatice s dezénem o hloubce 1,6 mm (zákonem požadované minimum).

Malá hloubka dezénu pneumatiky prodlužuje brzdnou dráhu a značně zvyšuje riziko vzniku aquaplaningu.

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách i hloubku dezénu. Optimálně 1x za 2 týdny, minimálně 1x za měsíc.

Vždy jeďte jen tak rychle, abyste se ze svých cest vraceli živí, zdraví a bez škody na vlastním nebo cizím majetku. Věřte, že zimní pneumatiky Vám k tomu rozhodně pomohou.

por. Mgr. Lenka Vanková

2. listopadu 2022

vytisknout e-mailem