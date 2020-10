Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidičem něco málo přes měsíc

RYCHNOVSKO - Za volant sedl s téměř 2,5 promile a způsobil dvě nehody.

Dopravní policisté vyjížděli v pondělí 26.10. půl hodiny před půlnocí na náměstí Palackého v Kostelci nad Orlicí. Zde v důsledku opilosti 18letý řidič vozidla značky Opel při parkování narazil do zaparkovaného vozidla značky BMW. Při ohledání vozidla policisté nalezli poškození, které neodpovídalo pouze střetu s BMW. Policisté shlédli městský kamerový záznam a zjistili, že opel při projíždění kruhové křižovatky na silnici I. třídy nezvládl řízení, vyjel na travnatou plochu, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. Následně sjel zpět na komunikaci, najel na středový ostrůvek, kde porazil svislou dopravní značku. Ani to ho nezastavilo a v jízdě pokračoval do centra.

Policisté mladíka podrobili dechové zkoušce. Ta ukázala výsledek téměř 2,5 promile. Řidiči policisté zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz.

Na vozidle, které si vypůjčil od svého otce, byla odhadnuta škoda na 70 tisíc, na BMW 60 tisíc a na sloupu a značce 10 tisíc korun.

Z vyšetřování vyplynulo že, mladý řidič vypil před jízdou během 1,5 hodiny 2/3 půllitrové láhve vodky.

Mladíka, který má ještě "mokré razítko na řidičáku" (průkaz vydaný v polovině září), čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

29.10.2020, 13.30

