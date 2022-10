Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opět alkohol za volantem

HRADECKO - Řidič havaroval a nadýchal téměř 4 promile.

V ulici Brněnská v Hradci Králové včera 18.10. krátce po 19. hodině havaroval řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že přejel do protisměru a vyjel mimo vozovku, kde narazil do betonového mostku. Řidič ve věku 48 let utrpěl lehké zranění, s kterým byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice na ošetření. Policisté u něho zjistili dechovou zkouškou požití alkoholu. Muži přístroj naměřil 3,66 promile alkoholu v dechu. Na vozidle se odhadla škoda na 25 tisíc a na mostku 15 tisíc korun.

Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a v nejbližší době ho obviní z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může skončit na 6 měsíců až 3 roky ve vězení.

por. Iva Kormošová

19.10.2022, 10.50

