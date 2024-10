Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

OPĚT A ZNOVU VARUJEME!!!

MŘ Ostrava - FAKE lákavé články slavných osobností stále připravují lidi o peníze.

Dalšími podvody se zabývají kriminalisté z Ostravy. Tentokrát dva velmi podobné případy spojuje fake reklama politiků a herců, rychlá vidina peněz a zbohatnutí. V obou případech poškození viděli na serveru tvářící se jako Novinky.cz lákavou upoutávku, kdy tváří měla být Alena Schillerová, Honza Dědek či Andrej Babiš. Pomocí umělé inteligence probírali finanční investice. Nutno podotknout, že takové upoutávky na sociálních sítích se objevují velmi často. Pachatelé využívají profily známých osobností, jak zpěváků, tak politiků. Doprovázený text s reklamou je velmi podobný - rychlé vydělání peněz, investice či jak ušetřit. Cíl je vždy stejný – nalákat lidi a připravit je o peníze. Právě taková falešná reklama připravila dvě osoby o téměř milión korun.

Jak shodně poškozené osoby uvedly, měly na „lákavou upoutávku“ kliknout a zaregistrovat se. Registrací je myšleno sdělit své osobní údaje, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Jen do několika minut je kontaktovala osoba, která informovala o možnostech k investování. Uskutečněno bylo několik hovorů či písemné komunikace přes různé aplikace. Zvláštností bylo, že hovory byly téměř pokaždé z jiného telefonního čísla, přičemž předvolby měly být buď z Polské republiky, nebo Spojeného Království Velké Británie. Poté volající požadovali stáhnutí aplikace – platformy a uhrazení registračního poplatku. To už poškození v platformě sledovali, jak jim registrační poplatek vydělává peníze. Zřejmě to bylo motivací investovat více a více peněz. Postupně tak ze svých účtů poslali statisíce v domnění dobré investice. Tyto investice a posílání peněz trvalo několik dnů, až do chvíle, kdy si chtěli poškození „investované“ peníze vybrat. V tuto chvíli v obou případech nastal obrat. Volající, kteří se představovali například jako makléři, tak přestali komunikovat a účty byly blokovány.

Poškozená žena ve věku okolo čtyřiceti let tak přišla o více jak 500.000 korun a druhý poškozený téměř šedesátiletý muž poslal přes 400.000 korun na investování. Tyto peníze už tak asi ani jeden z nich neuvidí. V obou případech byly komisařem 2. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Jak poškození uvedli, měli si volat a dopisovat s několika osobami. Někteří hovořili plynule česky, jiní měli východní přízvuk. Při psané komunikaci dělali pravopisné chyby – zřejmě překladač.

Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před tímto podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači. Tyto případy jsou dnes opravdu sofistikované.

