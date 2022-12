Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Operace „RAPYD“

KRAJ – Krajský TOXI tým opět zasáhl proti výrobcům a distributorům drog.

Ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Ústí nad Labem zrealizovali kriminalisté z krajského TOXI týmu další úspěšnou akci.

Již na sklonku dubna letošního roku se do povědomí krajských specialistů zapsal 37letý muž z Liberce. Ten na sebe upozornil ve chvíli, kdy neodbornou manipulací s chemikáliemi způsobil požár v přízemním bytu panelového domu v Liberci. Jednotky Integrovaného záchranného systému tehdy vyjížděly na oznámení o možném zahoření bytových prostor panelového domu. Ještě před příjezdem jednotek se však muži podařilo plameny uhasit. Při vyklízení bytu byl spatřen, jak do venkovních prostor vynáší množství červené, neznámé látky. Následným ohledáním místa činu přivolaní policisté zjistili, že k zahoření vnitřních prostor bytu došlo z důvodu manipulace s červeným fosforem, který se využívá k nelegální výrobě metamfetaminu. Nelegální varna byla na místě požářiště zajištěna, podezřelý muž byl vyslechnut a následně propuštěn na svobodu. Množství zajištěných stop bylo odesláno k odbornému zkoumání do Kriminalistického ústavu v Praze. Následná odborná vyjádření znalců potvrdila podezření kriminalistů, že v bytě panelového domu skutečně mohlo docházet k výrobě drog. Už samotné množství zajištěných důkazů, především pak chemikálií, korespondovalo s předpoklady kriminalistů, že v bytě mohlo docházet k výrobě metanfetaminu i v řádech kilogramů.

Prováděným šetřením se kriminalistům podařilo získat poznatky o tom, že podezřelý muž ve své nelegální činnosti i nadále pokračuje a případ tak překvalifikovali pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými

a psychotropními látkami a s jedy. V tu chvíli se do prověřování vložili kriminalisté z krajského TOXI týmu. Rozeběhla se tak operace s krycím názvem „RAPYD“. V průběhu prověřování mnoha okolností souvisejících s případem kriminalisté zjistili, že 37letý muž nejen,

že z důvodu svého konspirativního smýšlení často střídal místa výroby, ale zapojil do celého procesu výroby a distribuce metamfetaminu i další osoby.

Dostatečné množství důkazních prostředků vyvrcholilo 21. listopadu v realizaci finální části akce „RAPYD“, zadržením podezřelého. Ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Ústí nad Labem zasahovali specialisté z krajského TOXI týmu v centru města Liberce. Zásah byl unikátní zejména tím, že podezřelý byl zadržen přímo při výrobě drog. Odpařoval na varné misce již hotový produkt, který by v případě dokončení této poslední fáze výrobního procesu vážil 220 gramů. Při pouliční distribuci by takové množství metamfetaminu mohl prodat za částku 250 tisíc korun. „Přistihnout pachatele přímo při výrobě drog není pro kriminalisty ničím jednoduchým. V tomto případě to bylo o to složitější, neboť hlavní podezřelý své protiprávní jednání velmi konspiroval“, zmínil vedoucí TOXI týmu Libereckého kraje, kpt. Pavel Folprecht.

V rámci koordinovaného zásahu byly zadrženy další tři osoby a bylo provedeno deset domovních prohlídek. Kriminalistům se podařilo zajistit tři nelegální varny metamfetaminu. U hlavního aktéra celé kauzy byla mimo jiné zajištěna také finanční hotovost ve výši 250 tisíc korun, kterou získal touto nelegální činností.

Vrchní komisař následně obvinil 37letého hlavního podezřelého a jeho 31letou společnici ze zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim v případě uznání viny může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let.

Dalším dvěma zadrženým osobám hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let, resp. od 1 do 5 let. Vrchní komisař současně podal podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby. Dvě osoby, 37letý muž a 36letý recidivista tak vyčkají rozhodnutí soudu v cele vazební věznice.

„Samotná dokumentace trestné činnosti celých zločineckých skupin je pro TOXI tým vždy velice složitým a časově velmi náročným procesem. Avšak za účelem snižování dostupnosti drog, což je naším hlavním úkolem, je v Libereckém kraji procesem nejúčinnějším“, dodal kpt. Folprecht.

13. prosince 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

