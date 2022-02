Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Operace "POST"

Policisté zadrželi osmičlennou organizovanou skupinu osob, která provozovala rozsáhlý mezinárodní obchod s marihuanou.

V rámci operace „POST“, která probíhala v úzké spolupráci s orgánem EU pro justiční spolupráci v trestních věcech Eurojust, policií Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irské republiky a Spolkové republiky Německo, odhalili policisté Národní protidrogové centrály rozsáhlý obchod s marihuanou.

Marihuana vyprodukovaná na území České republiky byla prostřednictvím zásilek obchodována zejména do Velké Británie, Severního Irska a Irské republiky. Celkem policisté zadrželi a obvinili osm osob, které působily jako organizovaná skupina na území severních Čech. Jejich činnost spočívala v indoor pěstování rostlin netechnického konopí, jejich zpracování a následné distribuci. Komunikace mezi členy skupiny a odběrateli, i samotné předávání zboží, probíhalo velmi sofistikovaným způsobem a bez úzké spolupráce tuzemských a zahraničních policejních složek a dalších institucí by prakticky nebylo možné trestnou činnost odhalit.

V čele organizované skupiny, složené z českých státních příslušníků, stáli dva hlavní pachatelé, kteří domlouvali obchody v zahraničí a rozdělovali úkoly dalším členům skupiny. Předmětem jejich působení byl celý řetězec aktivit, od zakládání indoor pěstíren, samotného pěstování rostlin konopí, odkup od předem domluvených pěstitelů, přes jejich zpracování, balení do neprodyšných fólií, ukrývání v útrobách zpravidla kuchyňských potřeb, až po odesílání pod falešnou identitou do zahraničí. Část produkce končila také u odběratelů v České republice. Prověřování trestné činnosti ukazuje, že takto skupina fungovala několik let.

Zásilky, v různých množstvích do jednoho kilogramu sušiny marihuany, odcházely z České republiky pravidelně, minimálně jednou za 14 dní, letecky či pozemní cestou. Jejich hodnota se vývozem násobila a na území ostrovů Spojeného království dosahovala hodnot kolem dvaceti britských liber za jeden gram.

Platby za doručené zboží odesílali odběratelé zpět, ukryté v drobném elektronickém zboží. Veškeré objednávky přepravních služeb probíhaly online cestou, na fiktivní jména. Přepravní společnosti pachatelé neustále měnili a nikdy si nenechávali zásilku doručit na adresy, s kterými by je bylo možné spojit.

Prověřování trestné činnosti a realizace operace probíhala na území ČR ve spolupráci se styčným důstojníkem PČR v Londýně, specializovanými složkami dalších celorepublikových útvarů, Krajských ředitelství Policie ČR Ústeckého a Libereckého kraje a Útvarem rychlého nasazení (URNA).

V rámci domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor během realizace operace policisté zajistili sedm pěstíren netechnického konopí, 16 kilogramů marihuany, 449 rostlin konopí, 200 g kokainu, předměty ke zpracování rostlinného materiálu a balení zásilek, velké množství mobilních telefonů, SIM karet a výpočetní techniky, čtrnáct krátkých a dlouhých zbraní včetně zásoby nábojů a finanční hotovost různých měn v řádech stovek tisíc českých korun.

Tento případ není v současné době uzavřen, stále probíhá vyšetřování, jakož i mezinárodní spolupráce se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Irskou republikou

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková

tisková mluvčí 18.2.2022 brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych

