Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Operace "GREN"

Zadržení mezinárodní organizované skupiny osob, která se zabývala obchodem s látkou MDMA distribuovanou v podobě tablet „extáze“, ve velkém rozsahu, na území více států.

Ve spolupráci příslušníků policejního orgánu Generálního ředitelství cel, oddělení Odhalování trestné činnosti Letiště Václava Havla, policistů z Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR a příslušníků Celní správy SRN z Celního pátracího úřadu Essen (ZFA Essen) se podařilo rozkrýt mezinárodní organizovanou skupinu osob vietnamské národnosti, která se zabývala obchodem s látkou MDMA distribuovanou v podobě tablet „extáze“, ve velkém rozsahu, na území více států.

Trestná činnost, organizovaná z území České republiky, spočívala ve vývozu tablet "extáze" vyrobených v Nizozemském království, v množství řádově desítek až stovek kilogramů tablet, jež byly distribuovány přes Českou republiku a Spolkovou republiku Německo do Vietnamu. Případ potvrdil nastupující trend posledních let, kdy se některé organizované skupiny soustředí na vývoz drog do států východní Asie, kde se jejich cena pohybuje mnohonásobně výše.

První zásilka byla zadržena na pražském letišti Václava Havla, ve skladech společnosti Skyport a.s., příslušníky Celního Úřadu Praha Ruzyně v rámci běžné kontrolní činnosti. Obsahovala přes 72 000 tablet látky "extáze" o celkové hmotnosti 36 kg.

V čele organizované skupiny stála 33 letá žena z Prahy, která shromažďovala objednávky od klientů a zajišťovala komunikaci a dělbu práce dalších členů skupiny působících na území ČR, SRN a ve Vietnamu. Dále sama nebo prostřednictvím dalších osob obstarávala na území ČR kosmetické přípravky k ukrytí tablet "extáze", které byly následně odeslány běžnou leteckou přepravní službou do Vietnamu.

V průběhu prověřování trestné činnosti došlo z důvodu konspirace k přesunutí hlavní základny organizované skupiny z ČR do SRN, což mělo za následek nastavení úzké spolupráce s celním pátracím orgánem SRN. Policistům a celníkům se podařilo prověřováním ustanovit několik osob v obou výše uvedených státech, které jsou důvodně podezřelé, že se na této trestné činnosti podílely.

Ve spolupráci s příslušníky Celní správy ze ZFA Essen se podařilo v SRN zadržet skupinu tří pachatelů, kteří se pokoušeli přes spediční společnost v Berlíně odeslat do Vietnamu zásilku s obsahem 30 kg tablet "extáze", což představuje cca 60 tisíc tablet. Další zásilka stíhané organizované skupiny osob, obsahující obdobné množství látky, byla později zadržena na letišti v Saigonu ve Vietnamu. Celkem bylo během prověřování případu zajištěno přes 90 kg této látky a téměř 200 000 tablet.

Na území ČR je nyní vedeno trestní stíhání proti dvěma ženám vietnamské národnosti pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy ve smyslu § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, za což jim v případě odsouzení hrozí trest až 18 let odnětí svobody. Tento případ není v současné době dosud uzavřen. Vyšetřování této závažné a organizované trestné činnosti nadále pokračuje a lze předpokládat zadržení a obvinění dalších osob, případně rozšíření trestního stíhání již obviněných osob.

plk. Mgr. Michal Šimůnek brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych

zástupce ředitele Sekce pátrání ředitel NPC SKPV

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková

23. června 2021

