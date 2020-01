Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Operace „AIRBUS“ a „KOMP“

Ve spolupráci Národní protidrogové centrály, Celní správy, České pošty a dalších přepravců se podařilo rozkrýt drogovou trestnou činnost velkého rozsahu, která probíhala v prostředí skryté části internetu a souběžně na území několika států.

Jednalo se o dvě samostatné operace s podobným způsobem páchání, odrážející současný nárůst obchodování s tradičními drogami v kyberprostoru, které v mnoha ohledech významně zvyšuje jejich dostupnost. Látky jsou v tomto prostředí obchodovány jak v malých množstvích, která jsou určena koncovým uživatelům, tak v objemech v řádech kilogramů směřujících k další distribuci. S tímto způsobem obchodu také souvisí nárůst zásilkové přepravy drog.

Na kybernetickou kriminalitu a potírání přeshraniční drogové kriminality se zaměřuje také Celní správa ČR, s kterou Policie ČR intenzivně spolupracuje, jak při rozpracovávání operativních poznatků, tak v rámci trestních řízení. V roce 2019 Celní správa koordinovala zhruba 600 mezinárodních žádostí o spolupráci v rámci potírání přeshraniční drogové kriminality, k nimž patří také využívání institutu sledované zásilky v rámci vedeného trestního řízení, kdy se mimo jiné podařilo zachytit více jak osm tun „pre-prekurzorů drog“ na naše území.

V rámci operace s krycím názvem „AIRBUS“ policisté Národní protidrogové centrály zadrželi pětičlennou skupinu osob, která se dlouhodobě zabývala distribucí omamných a psychotropních látek na virtuálních tržištích situovaných v oblasti latentní sítě TOR, známé jako Darknet nebo DAr. Tato skupina osob z území České republiky nabízela k prodeji různé druhy drog, zejména pak tablety extáze, kokain, ketamin a MDMA.

Skupinu pachatelů tvořily osoby ve věku 25 až 28 let. Dva hlavní pachatelé se soustředili primárně na nabídku a zprostředkování obchodů na Darknetu a zbytek skupiny se věnoval distribuci látek mezi koncové odběratele. Omamné a psychotropní látky byly do České republiky pašovány zejména z území Belgie a Nizozemí, prostřednictvím soukromých kurýrních společností. Následně byly dále distribuovány nejen v České republice, ale zasílány do různých zemí takřka celého světa, včetně např. USA, Austrálie nebo Ruska, k čemuž pachatelé využívali výhradně služeb České pošty.

„Česká pošta ručí za přepravu zásilek. Za jejich obsah odpovídají odesilatelé. To neznamená, že jsme otevřený distribuční drogový kanál pro Českou republiku. Ostatně poštovní podmínky jasně vymezují, co se smí a nesmí posílat. Nekontrolujeme obsah dopisů a balíků, staráme se o jejich doručení. Díky spolupráci s policií a celní správou existují postupy, které pochopitelně nemohu komentovat, na odhalení zasílání drog poštou. Jedná se o krajně rizikovou činnost s příslušnou trestní sazbou a nikomu toto zneužívání služeb České pošty nedoporučuji. Poslat se dá všechno, následky jsou různé,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Organizátoři trestné činnosti vystupovali pod pseudonymem „czechairlines“ a drogy nabízeli od roku 2015. Průběžně působili na šesti virtuálních tržištích, umístěných v latentní síti TOR. Jako platební prostředek při prodeji omamných a psychotropních látek primárně využívali virtuální měnu BTC (Bitcoin), ale akceptována byla i platba tzv. „altcoinem“, např. LTC (Litecoin), ETH (Ethereum) nebo XMR (Monero). Ke komunikaci se svými odběrateli skupina využívala nejen vnitřního komunikátoru virtuálních platforem, ale i běžné šifrované komunikátory.

Během finální realizace případu bylo při devíti domovních prohlídkách či prohlídkách jiných prostor zajištěno cca 6 kilogramů OPL, převážně tablet extáze různých barev a tvarů, dále látka MDMA, ketamin a kokain. Dále byla zajištěna tzv. kryptoměna, konkrétně 2,3 BTC (Bitcoin) a finanční hotovost cca 300.000,- Kč v hotovosti.

Proti dvěma organizátorům trestné činnosti bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svobody v délce trvání osm až dvanáct let. Konkrétní zapojení dalších osob je předmětem probíhajícího vyšetřování.

V rámci operace s krycím názvem „KOMP“, byl policisty zadržen pachatel, který se dlouhodobě zabýval distribucí omamných a psychotropních látek prostřednictvím prostředků výpočetní techniky působící v latentní síti internetu Darknet, a to za využití prohlížecí platformy TOR (The Onion Router), které nabízel na různých virtuálních tržištích s názvy Alfabay, Dream Market, Tochka, Wall Street Market, Berlusconi Market, Darkshades Market, Nightmare, Empire Market. Obviněný nabízel k prodeji různé druhy drog, zejména pak tablety extáze, kokain, amfetamin, nebo MDMA a sušinu rostliny konopí s vysokým obsahem THC, kdy vše byl schopen dodat ve velkém množství a kvalitě.

Jedná se o muže české národnosti ve věku 33 let s drogovou trestní minulost, který měl zažitý sofistikovaný systém páchání trestné činnosti a současně tuto činnost dobře konspiroval, využíval různé skladové prostory, měnil místa odesílání zásilek, skrýval své aktuální bydliště. Během prověřování případu téměř nepoužíval mobilní telefon, ke komunikaci užíval různé, šifrované komunikátory.

Drogy obchodoval zejména prostřednictvím různých virtuálních tržišť, mezi jeho koncové odběratele patřili lidé takřka z celého světa, např. z Austrálie, USA, země Skandinávie, Evropské země, Ruské federace. Využíval služeb různých přepravních společností, zejména České pošty. Způsob obstarávání omamných a psychotropních látek je předmětem dalšího šetření.

Obviněný vystupoval pod pseudonymem „Bushplanet“ a „DonkeyKong“, drogy nabízel minimálně od roku 2017 a působil nejméně na čtyřech virtuálních tržištích v latentní síti DARKNET. Jako platební prostředek při prodeji omamných a psychotropních látek ve virtuálním prostředí byla používána primárně měna BTC (Bitcoin), ale přijímal i jiné „druhy“ virtuálních měn (Monero, Litecoin a další).

Při finální realizaci případu bylo při domovní prohlídce a dvou prohlídkách jiných prostor zajištěno celkem 3.219 g MDMA a 208 g sušeného rostlinného materiálu s obsahem THC.

Během prověřování případu se podařilo prokázat a zajistit odeslání zásilek, které obsahovaly celkem: 5.886,71 gramů MDMA, 99,7 gramů kokainu, 79,49 g sušeného rostlinného materiálu s obsahem THC, 1.107 kusů tablet extáze s vysokým obsahem látky MDMA a 150,47 gramů amfetaminu.

Bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 2, písm. b), odst. 3 písm. c), kde je stanovena trestní sazba v rozmezí 8 až 12 let odnětí svobody. Obviněný se v současné době nachází ve vazební věznici.

V současné době v obou případech probíhá vyšetřování a finanční šetření, a nelze vyloučit zadržení a obvinění dalších osob podílejících se na výše uvedené trestné činnosti nebo rozšíření trestního stíhání již obviněných osob, či zajištění další virtuální měny.

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková

22.1.2020

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych

