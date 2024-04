Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kybernetická kriminalita

Opavsko

Policisté i kriminalisté územního odboru Opava se v posledních měsících potýkají se stále četnější kybernetickou kriminalitou. Mezi nejčastější případy, které se jim dostávají na stůl, se nachází podvodné jednání prostřednictvím informačních technologií, které mají za cíl vysát finanční prostředky z běžných i spořicích účtů nic netušících obětí. Pachatelé k tomu mají používat různé metody, kterými se snaží občany zmást, vyvést z rovnováhy a následně je tak podvést a připravit je o jejich i mnohdy celoživotní úspory.

Někteří z občanů se již s tímto jednáním setkali, i když mu třeba nevěnovali patřičnou pozornost. Stačí například zveřejnit nabídku na jednom z inzertních serverů na prodej zboží a následné kontaktování ze strany potencionálních pachatelů může proběhnout v řádu minut. Na níže uvedených případech lze spatřit tyto i další způsoby vylákání citlivých informací a jejich následné zneužití.

Policisté z obvodního oddělení v Hlučíně prověřují případ podvedeného muže, kterého po nainstalování aplikace k investování s kryptoměnou Bitcoin do svého mobilního telefonu kontaktoval pachatel s cizím přízvukem, smyšleným jménem a představil se jako analytik a bankovní poradce. Přemluvil jej k zainvestování 5 tisíc korun. Když chtěl muž své peníze z aplikace vybrat, neznámý se mu ozval znovu a přesvědčil jej k nainstalování aplikace pro vzdálený přístup do telefonu. V tom okamžiku začal na dálku ovládat a odčerpávat z bankovního účtu poškozeného dalších 16 tisíc korun. Následnému pokusu o založení půjčky již muž zabránil zablokováním svého účtu.

V Hlučíně řeší policisté také případ podvedené ženy, kterou telefonicky kontaktoval údajný zaměstnanec České národní banky s tím, že byla napadena její bankovní identita a z toho důvodu jí doporučil převést všechny peníze ze svých spořících a běžných účtů na jím zřízený „bezpečný“ účet. Muž byl naléhavý a přesvědčivý. Dokonce ženu instruoval, aby si ověřila jeho jméno na stránkách ČNB, což udělala, avšak pouze skrze internetový vyhledávač. S důvěrou a obavou o úspory převedla veškeré peníze na cizí účet. V tom okamžiku pachatel hovor zavěsil a žena si uvědomila, že byla podvedena o skoro 430 tisíc korun.

Také policisté z obvodního oddělení v Opavě mají plné ruce práce s rozšiřující se kyberkriminalitou páchanou různými způsoby. Mezi skutky, které prověřují, patří:

případ ženy, kterou pod falešnou záminkou osobního setkání, případné práce a následně i zaslání neznámého balíku obsahujícím údajné větší množství peněz podvedl muž vydávající se za zahraniční známou osobnost na sociální síti Instragram. Ta posléze ve 14 platbách zaslala do bitcoinové peněženky pachatele téměř 350 tisíc korun.

podvodná sms o údajném nároku na vrácení přeplatku z daní, která po kliknutí na přiložený odkaz přesměruje dotyčného na falešné stránky internetového bankovnictví. Zde po zadání přihlašovacích údajů poškozenými dojde ke zneužití jejich pravých účtů a následné odčerpané částky stoupají i do statisíců. Podvedena tak byla i důchodkyně z Opavska, které bylo odcizeno přes 170 tisíc korun.

zveřejnění inzerátu k prodeji dětské hračky na sociální síti odstartovalo případ podvedené ženy, kterou následně kontaktovala neznámá osoba, předstírající zájem o koupi. Opět přiložený odkaz, tentokrát údajné Balíkovny, vedl na podvodné internetové bankovnictví a k následným pokusům o přihlášení. Poškozená naštěstí toto podvodné jednání odhalila v čas a okamžitě kontaktovala svou banku k zablokování všech účtů ještě před odčerpáním financí.

Opakovaně apelujeme na všechny uživatele sociálních sítí a internetu celkově, aby byli velmi obezřetní s kým, a za jakým účelem komunikují. Při kontaktu skrze tel. hovor si nemůžete být jisti identitou volajícího, i když vás bude vybízet ke googlování své osoby. Do internetového bankovnictví se přihlašujte vždy jen z oficiálních stránek nebo aplikace vaší banky. Zároveň doporučujeme nastavit si oznámení o odchozích platbách třeba prostřednictvím sms zprávy. Pokud zaznamenáte na vašem bankovním účtu jakékoliv podezřelé pohyby, ihned kontaktujte oficiální infolinku vaší banky. Vyvarujte se otevírání neznámých odkazů zaslaných v rámci komunikace s cizími profily. Na nabídky o investování do různých kryptoměn nebo na nečekaně výhodné zhodnocení vašich úspor nereagujte, dokud si danou společnost neověříte například přes vašeho bankéře nebo finančního poradce. Do mobilního telefonu i počítače si vždy instalujte jen ověřené aplikace skrze oficiální obchody s nimi. U všech je uveden popis, co taková aplikace dokáže a pokud je zde uvedeno, že se jedná o možnost vzdáleného přístupu k zařízení, neinstalujte ji.

15.04.2024

prap. Jan Segsulka

oddělení tisku



