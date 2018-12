Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opatrně na lyžích

KRAJ - Víte, že i při lyžování na sjezdových tratích platí bezpečnostní pravidla?

Pravidla vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, jsou závazná po celém světě i v ČR od 1. února 2009. Každý lyžař i snowboardista by se měl s bezpečnostními pravidly seznámit a také je dodržovat. Pravidla nejsou obecně závazným právním předpisem, ale pro lyžaře a snowboardisty na sjezdové trati jsou závazná a jejich porušení představuje porušení právní povinnosti předcházet vzniku škod. Pokud lyžař či snowboardista tato pravidla poruší, může být vykázán ze sjezdové tratě.

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích:

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo nejrychleji uvolnit.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázat se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Policie ČR v horských oblastech disponuje čtyřkolkami se sněžnými pásy a v úzké spolupráci s Horskou službou, Správou Krkonošského národního parku a státním podnikem Lesy ČR provádí společné hlídky a kontroly v oblastech chráněných národních parků, lyžařských středisek, běžeckých i sjezdových tratí.

Mějte na paměti, že sněžné skútry a čtyřkolky slouží rovněž k poskytnutí první pomoci a transportu zraněných osob. Záchranáři při jízdě sice používají optické výstražné zařízení a doprovodný akustický signál, ale v případě, kdy si to svištíte po sjezdovce dolů, máte na hlavě nasazenou ochranou přilbu, případně v uších sluchátka, lyžařské brýle a k tomu ještě sněží nebo je mlha, nevidíte - neslyšíte, může dojít k přehlédnutí a srážce s jedoucím sněžným skútrem ke zraněnému.

V lednu roku 2017 došlo ve Ski areálu Ještěd k tragické nehodě. Při nehodě utrpěl velmi vážná zranění, kterým i přes poskytnutou okamžitou pomoc podlehl krátce po převozu do nemocnice, 50letý lyžař. Lyžař se tehdy na sjezdovce srazil se čtyřkolkou Horské služby, která jela na pomoc jinému zraněnému lyžaři.

Každý lyžař nebo snowboardista, pokud zaviní svou bezohlednou či nebezpečnou jízdou srážku s jinou osobou:

zodpovídá za škodu, kterou tím další osobě způsobí. Viník srážky je povinen uhradit např. škodu na lyžařském vybavení či výstroji podle platného Občanského zákoníku,

pokud dojde k ublížení na zdraví osob a případ bude prošetřován policií, může znamenat pro viníka podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu.

Mohou se tak dopustit přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku. V případě přestupku se jedná o „Přestupky proti občanskému soužití“ - kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč. Při závažnějších poraněních se může jednat o trestný čin „Ublížení na zdraví z nedbalosti“. Pokud nejen viník, ale i svědek, neposkytne pomoc zraněné osobě, může se dopustit trestného činu - přečinu „Neposkytnutí pomoci“.

Pozor také na alkohol!

Policisté provádí preventivní kontroly na sjezdových tratích i ve spolupráci s polskými policisty. V případě podezření na užití návykové látky bude občan vyzván k provedení dechové zkoušky. U srážek lyžařů a úrazů, u kterých je přítomna policie, je provedena dechová zkouška. V případě pozitivní dechové zkoušky vám hrozí, že vaše pojišťovna nebude plnit pojistnou událost. Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu, někteří lyžaři si myslí, že na i lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava. Není tomu tak!

Za zimní sezónu 2017/2018 bylo v lyžařském středisku Harrachov Horskou službou ošetřeno 260 úrazů z toho 30 zapříčiněných srážkou lyžařů. 5 případů policie šetřila jako podezření ze spáchání trestného činu Ublížení na zdraví z nedbalosti, kdy v jednom případě bylo sděleno obvinění.

Policisté proto žádají všechny návštěvníky našich hor, aby se chovali ohleduplně, odpovědně, aby zbytečně neriskovali a dodržovali pravidla slušného chování.

Stáhněte si aplikaci „Záchranka“

Tato aplikace je pří mo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Stáhnout lze zdarma do mobilního telefonu. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i Horské službě v dané oblasti.

Poučte o aplikaci i děti a nainstalujte jim ji do jejich mobilních telefonů!

Více informací o aplikaci naleznete na tomto odkazu:https://www.zachrankaapp.cz/

20. prosince 2018

por. Mgr. Lenka Dvořáková

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem Google+