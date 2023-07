Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opatřili si falešné bankovky

SOKOLOVSKO – Nyní jim hrozí až osmileté vězení.

Sokolovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání dvou mužů ze Sokolovska ve věku 26 a 34 let, které obvinili ze spáchání zločinu padělání a pozměnění peněz.

Mladší muž si měl opatřit několik padělaných bankovek v nominální hodnotě 2 tisíce korun, které v měsíci červnu letošního roku na Sokolovsku předal druhému muži, po které měl požadovat, aby s uvedenými bankovkami uhradil menší nákup za účelem rozměnění falešné bankovky.

V prvním případě měl ve druhé polovině června čtyřiatřicetiletý muž navštívit jednu z heren v Sokolově, kde po obsluze požadoval rozměnění. Obsluha muži vyhověla a bankovky rozměnila. O několik hodin později se do stejné herny vydal znovu, a to opět za účelem rozměnění falešné bankovky. To už muži ale nevyšlo, jelikož obsluha zjistila, že i předešlá předložená bankovka byla falešná.

Muž tak tedy pokračoval do obchodu s potravinami, kde si chtěl zakoupit lahve s pitím a cigarety. Platit chtěl opět bankovkou v nominální hodnotě 2 tisíce korun, přičemž při placení zaměstnankyně prodejny zjistila, že se jedná o padělek. Muž tak z místa utekl.

Kriminalisté se začali případem okamžitě zabývat a oba dva muže o několik dní později zadrželi.

V případě prokázání viny oběma mužům hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Jan Bílek

17.7.2023

vytisknout e-mailem