Opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem - Aktualizace

KRAJ: Dva hraniční přechody budou fungovat nonstop.

Aktualizace 16.3. - 10:00 hod.

Jihomoravská policie má v současné době v preventivní karanténě 12 policistů a 2 občanské zaměstnance.

Aktualizace 16.3. - 8:00 hod.

Od pondělní půlnoci až do sedmé hodiny ranní bylo policisty na hranicích ve směru do České republiky zkontrolováno 3.733 vozů a 4.081 směřujících za hranice naší země. Z toho byl 921 osobách zakázán vstup do České republiky a 681 osobách bylo naopak zakázáno vycestovat.

Během celé neděle policisté zkontrolovali 1.385 vozidel mířících na území České republiky a 1.675 vozů směřujících za naše hranice. Z toho počtu vozidel byl odepřen vstup do České republiky celkem 226 osobách, a naopak 398 lidem bylo odepřeno vycestovat.

Aktualizace 15.3.

Za sobotu jsme zkontrolovali celkem 11 266 vozidel ve směru do ČR a 2 732 vozidel mířících do Rakouska. Vstup do země byl odepřen celkem 2 225 osádkám aut, do zahraničí se od nás nedostalo 505 aut. Co se týče dodržování nařízení vlády, tam jsme jen za sobotu provedli celkem 3 245 kontrol.

Aktualizace 14.3.

I na jižní Moravě policisté od rána kontrolují dodržování vládního usnesení. Nad rámec běžných víkendových směn jsme povolali do služby další více než stovku policistů. Dosud jsme nezaznamenali žádné komplikace, prodejci a další spolupracují a jsou disciplinování. Policisté některým pouze radí a vysvětlují detaily krizového opatření.

Do rána jsme na jihomoravských hraničních přechodech zkontrolovali 2 338 vozidel mířících do republiky a 518 aut jedoucích za hranice naší země. Vstup byl odepřen osádkám 465 vozidel mířícím k nám a 43 vozidlům směřujícím mimo republiku.

Opatření hranice

Na jižní Moravě budou v nonstop v režimu fungovat dva hraniční přechody:

Hatě a Mikulov – na každém přechodu bude zajišťovat kontrolu 15 policistů a také příslušníci HZS, Celní správy.

Hraniční přechody Vratěnín, Hevlín a Valtice a budou fungovat mezi 5-23 hodinou v omezeném režimu zejména pro lidi, dojíždějící za prací a také pro nákladní dopravu. Překročit je mohou v daném čase pouze obyvatelé Rakouska a ČR (i cizinci s pobytem na území ČR), kteří pracují do vzdálenosti 100 km od hranic domovského státu. Vždy ale s povolením (vzor na stránkách MV ČR) a samozřejmě průkazem totožnosti. Mimo tuto dobu mohou využít také přechody v Mikulově nebo Hatích.

Přechody Hnanice a Poštorná budou uzavřeny pomocí technických prostředků. Uzavřeny budou i turistické stezky.

Vnitřní opatření

Opatření provádíme v součinnosti s orgány ochrany veřejného zdraví (MZ ČR a KHS), zejména jde o dodržování karantény, ale i dalších bodů z usnesení vlády.

Policisté

Policisté jsou vybaveni potřebným množstvím respirátorů a desinfekčních prostředků.

mjr. Pavel Šváb, 13.3. 2020

