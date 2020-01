Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Opatření „Regiment“

Policisté čtvrtého policejního obvodu provedli o tomto víkendu několik policejních akcí.

V sobotu krátce po poledni začali policisté místních oddělení Zahradní Město, Strašnice, Uhříněves, Modřany, Lhotka a Hostivař kontrolovat chatové a zahrádkářské kolonie v přidělených lokalitách. Tato akce nazvaná „Chata“ byla preventivního charakteru a obyvatelé dotčených lokalit se mohli od policistů dozvědět jak správně zabezpečit svůj majetek. O několik hodin později proběhla další akce pod názvem “Hotel“, v jejímž průběhu se policisté spolu s kolegy z cizinecké policie zaměřili na kontrolu předem vybraných hotelů, penzionů a ubytoven. Jejich pozornosti neunikli ani squaty a další podobná zařízení. Zacílili také na problematiku nelegální migrace a pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách. Souběžně s těmito akcemi vytvořili dopravní policisté několik kontrolních stanovišť, na kterých dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu nebo například na dodržování podmínek zákona o provozování taxislužby. Souhrn těchto akcí pod společným názvem „Regiment“ ukončila čtvrtá a zároveň poslední akce s názvem „Závěra“. Policisté po jednadvacáté hodině kompletně svedli silniční dopravu v ulici 5. května do jednoho jízdního pruhu, a to jak ve směru do centra, tak i v opačném směru. V průběhu několika hodin se tam zaměřili na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči motorových a nemotorových vozidel, držení telefonu či jiného hovorového zařízení v ruce nebo pátrání po odcizených motorových vozidlech.

Policisté v průběhu celého sobotního opatření zkontrolovali přes 1787 osob, 931 vozidel, 17 squatů, 252 chat, 3 provozovny a 3 ubytovny. Zjistili 113 přestupků v dopravě, z nichž 14 oznámili správnímu orgánu, ostatní vyřešili na místě blokovou pokutou v celkové výši 58.900,- Kč. Na osobní svobodě omezili 5 osob, které se budou zodpovídat z různých porušení zákona, mj. pro podezření z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Další byla v hledáčku rakouských policistů či muž, který pravděpodobně zapomněl, že má nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody.

Opatření se zúčastnila stovka policistů čtvrtého policejního obvodu, dále policisté z pohotovostní motorizované jednotky, příslušníci celního úřadu se služebním psem na vyhledávání drog a tabáku, strážníci městské policie a kontroloři oddělení taxi z Magistrátu hl. m. Prahy.

Tyto akce probíhaly na území metropole opakovaně již v uplynulých letech a ani letošní rok nebude výjimkou.

por. Mgr. Jan Rybanský - 19. ledna 2020

Související dokumenty video 1.mpg

Velikost souboru:9,6 MB / formát MPG

vytisknout e-mailem