Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opatření komunální a senátní volby

KRAJ: Policisté posílí výkon služby.

Jihomoravští policisté posílí během volebního víkendu výkon služby tak, aby zajistili ochranu veřejného pořádku nejen v okolí volebních místností. Jsme v kontaktu a během konání voleb až do ukončení a zpracování výsledků budeme aktivně spolupracovat i se členy volebních komisí. I když zkušenosti posledních let naznačují poklidný průběh a opatření je spíše preventivního charakteru, budeme na případné problémy adekvátně reagovat. V pohotovosti jsou i kriminalisté, pokud by vzniklo podezření z narušení příprav a průběhu voleb, případně jiné trestné činnosti.

mjr. Pavel Šváb, 22.09.2022

