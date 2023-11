Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opakovaně vyzýváme chodce a řidiče k obezřetnosti

KRAJ/ČESKOLIPSKO – Včera policisté na Českolipsku řešili během dne tři dopravní nehody s účastí chodců.

Tento týden již podruhé vyzýváme chodce a řidiče k obezřetnosti. Dnes nás k tomu vede ta skutečnost, že jsme včera během dne řešili jenom na Českolipsku tři dopravní nehody s účastí chodců – dvě přímo v České Lípě a jednu v Zákupech.

K první dopravní nehodě vyjížděli dopravní policisté hned ráno krátce po půl osmé hodině k základní škole do ulice Purkyňova v České Lípě. V této ulici se nezletilá dívka rozhodla přebíhat vozovku mimo přechod pro chodce a řádně se nerozhlédla, přičemž navíc na mokré vozovce uklouzla a narazila do boku právě projíždějícího vozidla Škoda Octavia. Dívka při tomto střetu utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do českolipské nemocnice.

Druhá dopravní nehoda se stala také v České Lípě, a to odpoledne pět minut po půl jedné na přechodu pro chodce v ulici Roháče z Dubé. Řidička s vozidlem Peugeot 207 jela ve směru od ulice Okružní do ulice Českokamenická, kde údajně vlivem oslnění od slunce přehlédla přecházející chodkyni po přechodu pro chodce, která přecházela vozovku ve směru od restaurace do městského parku. Po střetu s vozidlem chodkyně utrpěla zranění, se kterým ji zdravotničtí záchranáři také převezli do českolipské nemocnice.

Ke třetí dopravní nehodě s účastí chodce vyjížděli policisté ještě odpoledne, a to krátce před patnáctou hodinou do Zákup. V té době totiž řidič s vozidlem Kia Sportage jel po silnici druhé třídy č. 268 ve směru od ulice Mimoňská na náměstí Svobody, kde při odbočování vlevo na parkoviště u České pošty přehlédl ženu, která přecházela vozovku v ulici Nádražní rovněž směrem k České poště. I tato chodkyně po následném střetu s vozidlem skončila zraněná v nemocnici v České Lípě.

Charaktery zranění a doby jejich léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u všech dospělých účastníků uvedených dopravních nehod policisté vyloučili vždy na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti uvedených nehod i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem můžeme konstatovat to, co je při střetech mezi vozidly a chodci téměř pravidlem. Takové střety s vozidly jsou pro chodce velmi bolestivé, bohužel v některých případech i tragické. Proto opakovaně vyzýváme všechny chodce, aby se v silničním provozu chovali s vědomím, že jsou skutečně těmi nejzranitelnějšími. Vždy raději chvilku počkali a nesnažili se vozovku přecházet za každou cenu, ať už je to po přechodu pro chodce nebo mimo něj. Samozřejmě v této souvislosti důrazně o zvýšení pozornosti a obezřetnosti za volantem žádáme i všechny řidiče. Snažte se i některé situace předvídat tak, abyste na ně případně stačili včas reagovat. Chodci a řidiči, dbát zvýšené opatrnosti v silničním provozu se vám všem zcela jistě vyplatí!





10. 11. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem