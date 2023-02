Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně vyhrožoval svým rodičům

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.

Obviněný muž měl od začátku roku 2021 do první poloviny ledna letošního roku soustavně vyhrožovat svým rodičům. Vyhrožovat fyzickou újmou jim měl osobně v místě bydliště, v jednom městě na Sokolovsku, ale také pomocí emailu. Své matce měl například sdělit to, že jí fyzicky napadne, pokud ho pozdraví.

Ve druhé polovině listopadu loňského roku měl v jedné menší obci na Sokolovsku vstoupit do budovy obecního úřadu. Přitom si měl zakrýt obličej tím, že si na hlavu nasadil kuklu. Následně měl pak procházet po budově. Dojít měl až do prvního patra, kde vstoupil do jedné z kanceláří, ve které se nacházela jedna ze zaměstnankyň. Na tu měl začít křičet a vyhrožovat fyzickým napadením jejím příbuzným. Poté měl z kanceláře, odejít, přičemž ho mělo s kuklou na hlavě vidět několik dalších osob.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

7.2.2023



