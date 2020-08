Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opakovaně kradl láhve s alkoholem

BENEŠOVSKO – Majetkové trestné činnosti se dopustil již v minulosti, hrozí mu tak přísnější trest.

Ve čtvrtek, dne 30. července letošního roku, vyjížděli vlašimští policisté k případu krádeže. Toho se měl dopustit dvacetiletý muž v obchodním domě v ulici Okružní ve Vlašimi. Muž měl vstoupit do prodejny a jeho kroky následně směřovat k regálu s alkoholem. Zde měl vzít 4 láhve s alkoholem a odstranit z nich bezpečnostní čipy. Poté měl všechny láhve schovat do batohu a přejít přes pokladny, kde ho zachytila ostraha prodejny. To už na místo vyjížděli policisté, kteří muže zadrželi a následně ho umístili do policejní cely. Policisté se s mužem nesetkali poprvé. Opakovaně totiž kradl, a to nejen na území města Vlašimi. V posledních třech letech byl již za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen Okresním soudem v Rokycanech.

V tomto případě bylo ve věci vedeno zkrácené přípravné řízení a policisté muži následující den, tedy 31. července, sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ještě téhož dne byl dvacetiletý muž soudcem Okresního soudu v Benešově vzat do vazby. Nenapravitelnému zloději tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

V tomto případě trestní zákoník hovoří jasně:

,,§ 205 Krádež

(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

4. srpna 2020

