Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně se dopouštěli krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Krádeže policisté řeší téměř každý den.

Téměř každý den řeší policisté Karlovarského kraje několik případů krádeží. Ani nedávné případy nejsou výjimkou. Opakované krádeže se na začátku ledna měl dopustit sedmadvacetiletý muž v Karlových Varech v místním obchodním domě. Zde měl z prodejní plochy prodejny s drogérií odcizit několik různých krémů a zubních past v celkové částce kolem 7 tisíc korun. Odcizené zboží si měl obviněný uschovat do předem přinesené tašky a prodejnu bez zaplacení opustit. Muži to pravděpodobně nestačilo a do prodejny se měl vrátit následující den. V jeho hledáčku opět skončilo několik zubních past a různé přípravky na úpravu nehtů, a to v celkové hodnotě kolem 9 tisíc korun. S uschovaným lupem měl následně odejít z prodejny, aniž by zboží zaplatil. Svým jednáním poškozené společnosti způsobil škodu za bezmála 16 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení Karlovy vary – Rybáře za výše uvedené jednání sedmadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádeže.

Sdělení podezření ze spáchání přečinu Krádeže si na obvodním oddělení v Chebu vyslechl také osmapadesátiletý muž z Chebu. Ten měl nejméně ve dvou případech začátkem ledna tohoto roku, odcizit z obchodního domu v Chebu několik kusů nářadí. V posledním případě měl být za prostorem pokladen osloven pracovníkem bezpečnostní agentury, kdy zboží bylo následně nepoškozené vráceno zpět do prodejny. Svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši kolem 19 tisíc korun.

Oba dva podezřelí muži v páchání trestné činnosti nejsou žádnými nováčky. Výše uvedeného jednání se dopustili i přesto, že byli již v minulosti za obdobný trestný čin potrestáni či odsouzeni.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.



nprap. Eva Valtová

15. 1. 2020

