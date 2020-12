Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opakovaně řídila, ač neměla

J.Hradec – Třeboň – Mladá žena nevlastní řidičský průkaz, nyní je trestně stíhána.

Podezřelá žena (r.1995) dne 22. listopadu řídila po silnici I/ 34 do Třeboně na BČS Shell a zpět ve směru na Č. Budějovice osobní automobil Audi Q5, přičemž tuto skutečnost na základě osobní a místní znalosti i po shlédnutí kamerového záznamu bezpečnostního kamerového systému zjistila hlídka třeboňských policistů. Muži zákona rovněž zjistili, že „žena za volantem“ se svého chování dopustila i přesto, že nevlastní řidičský průkaz a rozsudkem okresního soudu v Č. Budějovicích jí byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel do ledna 2023. Dále měla řídit stejné vozidlo z obce Štěpánovice po silnici I/34 do Třeboně na BČS Shell a zpět ve směru na Č. Budějovice dne 24. listopadu. Třeboňští policisté přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání řádně zadokumentovali.

Podezřelé ženě bylo dne 11. listopadu 2020 prostřednictvím policistů z dopravního inspektorátu Č. Budějovice předáno sdělení podezření. Nyní je trestně stíhána třeboňskými policisty v režimu zkráceného přípravného řízení.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

15. prosince 2020

