Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně řídil v zákazu

SOKOLOVSKO – Řídil, boural, utekl.

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jednatřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl na konci října loňského roku řídit osobní automobil značky Peugeot, přičemž byl ve večerních hodinách na Sokolovsku zastaven a kontrolován policejní hlídkou. Při silniční kontrole policisté z obvodního oddělení Habartov zjistili, že jednatřicetiletý řidič má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2023.

Stejné vozidlo měl řídit i na začátku listopadu roku 2021, a to krátce před šestou hodinou večerní ve směru z obce Boučí do Svatavy. Při jízdě zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, uvedl automobil do smyku a následně narazil do svodidel. Poté měl přejet do protisměru, kde se střetl s vozidlem značky Opel. Po nehodě měl z vozidla utéct společně se svým dvaadvacetiletým spolujezdcem. Policisté se případem začali okamžitě zabývat a po několika málo minutách dvojici mužů vypátrali nedaleko místa nehody. Lustrací následně zjistili, že měl vozidlo řídit jednatřicetiletý muž, který má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2023. Policisté u podezřelého muže provedli orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na látku amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálnu měl muž na místě odmítnout. Následně byl podezřelý muž převezen na policejní služebnu k dalším úkonům.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

27. 1. 2022

