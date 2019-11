Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opakovaně pronášeli nákup bez zaplacení, až „spadla klec“

Praha venkov – VÝCHOD - Přes pokladny v nákupním centru s potravinami odcizili tři muži zboží za více jak sedmdesát tisíc korun.

Podezření o krádeži zboží v obchodním domě, které měli pracovníci bezpečnostní služby, se potvrdilo. Policejní hlídka z brandýského obvodního oddělení zadržela v úterý 19. listopadu tři muže ve věku jednatřicet, dvaatřicet a jednapadesát let, kteří opakovaně bez zaplacení z obchodu v Brandýse nad Labem pronášeli zboží zejména potravinového sortimentu. Odcizené zboží odkládali do zaparkovaného vozu. Nakonec sami usedli a z parkoviště chtěli odjet. To se jim už nepodařilo. Na cestě je zadrželi policisté. Ve vozidle také objevili zboží v hodnotě přes sedmdesát tisíc korun.

Následující den všem třem mužům sdělili brandýští kriminalisté obvinění ze spáchání přečinu krádež ve spolupachatelství, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Eva Hašlová

22.11. 2019

