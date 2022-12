Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně odcizil textilní zboží

KARLOVARSKO – To pak prodával neznámým lidem.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Prachaticka, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný muž měl od konce října do druhé poloviny listopadu loňského roku několikrát navštívit zařízení jedné z charitativních organizací v Karlových Varech.

Zařízení měl mimo jiné sám navštěvovat nebo v něm v minulosti přespávat. Právě při návštěvách si měl všimnout volně přístupné místnosti. Poté, co do ní vstoupil, uviděl prostor, který byl zabezpečen mřížemi. To ho ale neodradilo. Když přistoupil blíže, zjistil, že se za mřížemi nachází různé druhy nového zabaleného textilu jako například ručníky, deky nebo oblečení. Do prostoru se měl následně i přes zabezpečení několikrát dostat a textilní zboží z něj odcizit. Odcizené zboží následně dával do zavazadla, se kterým na místo přišel. S tím poté prošel ven, kde oblečení a textil prodával jemu neznámým lidem.

Svým jednáním způsobil škodu téměř 20 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

2.12.2022

