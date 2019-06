Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Opakovaně narazil vozidlem do jiného vozu, potom utekl

ZLÍNSKO: Skončil v psychiatrické nemocnici.

Chvíle plné strachu zažila o víkendu třiapadesátiletá žena společně se svou šestadvacetiletou kolegyní. V pátek po dvaadvacáté hodině večer jely ve vozidle Škoda obcí Slušovice a směřovaly do Neubuzi. Do jejich vozidla ale za Slušovicemi nečekaně několikrát po sobě narazil za nimi jedoucí řidič. Žena ve strachu raději s vozidlem zastavila mimo vozovku. Ovšem řidič zastavil těsně za ní, vyběhl z vozu a do vozidla, v němž byly zamčené dvě ženy, se začal dobývat. Po chvíli utekl směrem k obci Neubuz, aniž by vypnul motor svého vozidla. Ženy přivolaly policejní hlídku.

Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení po zjištění bližších informací začali po muži pátrat. Po chvíli ho našli sedět v blízké restauraci, kde konzumoval nealkoholické nápoje. Dechová zkouška u něj opakovaně ukázala hodnotu 0,18 promile alkoholu. Přiznal se nejen k tomu, že řídil a najížděl do vozidla jedoucího před ním, ale také k tomu, že těsně před tím vypil malé množství alkoholu. Vzhledem k jeho nepředvídatelnému a často se měnícímu chování policisté přivolali lékaře, který rozhodl o jeho převozu do nemocnice.

V nemocnici ovšem došlo k další zlomové situaci. Muž byl nejprve klidný, ale po rozhodnutí lékaře o jeho převozu do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, se rozčílil a udeřil záchranáře do břicha. Policisté, kteří byli u vyšetření přítomni, okamžitě zareagovali a muže uklidnili, vzápětí ho zajistili. Záchranáři poté muže převezli za asistence policistů do psychiatrické nemocnice.

Celý průběh dopravní nehody a veškeré související okolnosti nyní prověřují zlínští dopravní policisté.

25. června 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

