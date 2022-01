Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně napadl svého strýce

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z obvodního Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dvaatřicetiletému muži z Ostrova.

Ten měl v prvním případě 2. ledna letošního roku vejít kolem 14. hodiny odpolední do jedné z heren v Ostrově na Karlovarsku. Po vstupu do provozovny měl vyhledat svého dvaašedesátiletého strýce. Nejdříve měl podezřelý muž na svého strýce křičet od vstupních dveří a následně k němu měl přistoupit, vulgárně mu nadávat, vyhrožovat mu fyzickým napadením a přitom mu vyčítat problémy s bydlením. Po slovní rozepři měl z provozovny podezřelý muž odejít.

Ve druhém případě měl dvaatřicetiletý muž 3. ledna letošního roku krátce po půl desáté ráno vstoupit do stejné herny v Ostrově a opět měl hledat svého strýce. Poté, co ho potkal na chodbě provozovny, ho měl okamžitě fyzicky napadnout několika údery rukou do různých částí těla. Útoku dvaatřicetiletého muže se měl dvaašedesátiletý muž ubránit. Podezřelý muž měl i nadále naznačovat údery rukou a přitom měl svého strýce vulgárně urážet a opět vyčítat problémy s bydlením. Podezřelý muž měl po útoku z provozovny po několika minutách odejít.

Policisté se případem začali okamžitě zabývat a dvaatřicetiletého muže po zhruba hodině zadrželi v místě jeho současného bydliště v Ostrově.

Dvaašedesátiletý muž utrpěl zranění, se kterými však nevyhledal lékařské ošetření.

V případě prokázání viny hrozí dvaatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

18.1.2022

vytisknout e-mailem