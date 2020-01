Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opakovaně mařil výkonu úředního rozhodnutí, skončil ve vazbě

KRAJ- Řidičské oprávnění nemá, přesto ho již po několikáté nachytali za volantem.

V neděli 26.1.2020 krátce před desátou hodinou ranní hlídka policistů dálničního oddělení PRAVY zastavila jedenatřicetiletého muže, který jel na dálnici D11 ve směru na Prahu, řídil osobní vozidlo značky VW Touran.



Dálniční hlídka při kontrole zjistila, že muži byl rozhodnutím Okresního soudu v Nymburce uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v době trvání 30 měsíců, a to v době od července 2019 do ledna 2022.



Policisté s ním provedli nezbytné procesní úkony a skončil v policejní cele. Po sdělení obvinění a zahájení trestního stíhání muž dnes dokonce skončil ve vazební věznici, neboť soudce hradeckého okresního soudu rozhodl o jeho umístění do vazby.



Za stejné protiprávní jednání byl totiž muž v minulosti potrestán již jedenáctkrát. Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu nyní hrozí odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Lucie Konečná

28.1.2020, 15:15

