Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opakovaně kradli v obchodních domech ve Vlašimi

BENEŠOVSKO – Odcizili několik lahví alkoholu a čokolády.

V červenci a začátkem srpna letošního roku řešili vlašimští policisté opakované krádeže věcí z obchodních domů. Tohoto protiprávního jednání se dopouštěly stále stejné osoby. K prvnímu případu došlo dne 7. července. Podezřelý vešel do prodejny v ulici Komenského ve Vlašimi. Po příchodu si vzal do rukou nákupní košík a z prodejního regálu do něj vložil 14 láhví alkoholu v hodnotě téměř 1500 korun. V úmyslu ale zaplatit neměl. S takto uloženým zbožím vyšel z prodejny bez jeho zaplacení.

O pár dní později se do výše zmíněné prodejny vrátil, nebyl už ale sám. Na páchání majetkové trestné činnosti byli už dva. Muž společně se ženou vešli do prodejny. Zde odcizili čokolády v hodnotě přesahující šest tisíc korun. Čokolády vkládali do papírových tašek a opět vyšli z prodejny přes vstup bez zaplacení zboží.

Nebyla to ale jejich poslední společná krádež, nebo alespoň pokus o krádež. Začátkem srpna se dvojice opět vydala do obchodního domu. Tentokrát si ale vytipovali jinou lokalitu ve Vlašimi a zavítali do ulice Blanická. V této prodejně se po předchozí domluvě pokusili odcizit 6 lahví alkoholu v hodnotě přesahující dva a půl tisíce korun. Muž ženě vkládal lahve do batohu. Při krádeži je ale viděla obsluha, proto batoh i s alkoholem nechali v prodejním regálu a z prodejny utekli pryč.

Vlašimští policisté začali ihned všechny případy prověřovat. Díky kamerovým záznamům a především díky osobní a místní znalosti se policistům osoby, které kradly, podařilo brzy vypátrat. Zjistili, že muž kradl i přesto, že byl v posledních třech letech za tento čin odsouzen. Devatenáctiletý muž a jednadvacetiletá žena jsou nyní podezřelí z několika přečinů majetkové trestné činnosti. Ženě, v případě jejího odsouzení, hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Muži hrozí až tříletý trest za mřížemi.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

9. srpna 2019

