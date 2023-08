Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně kradli kartóny cigaret

KARLOVARSKO – Nyní jim hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Nejdek sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže čtyřiatřicetileté ženě z Nové Role a šestatřicetiletému muži z Karlových Varů.

Žena se měla na konci června letošního roku vydat v jedné menší obci v Krušných Horách do místní prodejny. Tam si měla prohlížet vystavené zboží a nakonec odcizit kartón cigaret. Do stejného obchodu měla žena přijít o dva týdny později, tentokrát ovšem s šestatřicetiletým mužem. Společně měli nakonec odcizit hned čtyři kartóny cigaret. To ale nebylo z jejich strany vše, protože společně se do stejného obchodu vrátili ještě o den později a znovu odcizili několik kartónů cigaret.

Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu přibližně 12 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí oběma trest odnětí svobody až na tři roky, neboť oba byli v minulosti za krádeže pravomocně odsouzeni.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 8. 2023

