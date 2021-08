Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně kradli

SOKOLOVSKO – Obviněné dvojici nyní hrozí až tříleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 25 a 36 let, které obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.



Po předchozí vzájemně domluvě měli začátkem dubna tohoto roku v malé obci na Sokolovsku vejít do sklepních prostor domu a vniknout do jedné sklepní kóje. Odtud měli odcizit téměř vše, co zde měl majitel uložené. Jednalo se zejména o různé nářadí za téměř 12 tisíc korun. Starší obviněný muž měl koncem téhož měsíce ve stejné obci navštívit místní prodejnu. Do nákupního košíku si měl z regálů vložit různý alkohol a další zboží v celkové výši 4 tisíce korun, se kterým měl z obchodu odejít bez zaplacení. O pár dní později se měl ve stejné prodejně pokusit o podobný „nákup“. Ten mu však nevyšel, neboť si jeho jednání všiml duchapřítomný pracovník ostrahy.



V případě prokázání viny hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byli již v minulosti za majetkovou trestnou činnost potrestáni či odsouzeni.



nprap. Eva Valtová

19. 8. 2021

vytisknout e-mailem