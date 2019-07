Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opakovaně kradla v drogerii v Týnci nad Sázavou

BENEŠOVSKO – Podezřelá žena byla za takový čin v posledních třech letech potrestána. Hrozí jí až tříletý pobyt za mřížemi.

Týnečtí policisté v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež čtyřicetileté ženě. Ta opakovaně kradla v jedné drogerii v obci Týnec nad Sázavou. Ke konci června letošního roku podezřelá žena zavítala do obchodu, ale účel její návštěvy byl jiný než nakupování. Z prodejních regálů totiž odcizila různé drogistické zboží a bez zaplacení odešla pryč z prodejny. Téměř totožné chování ve stejné prodejně zopakovala o dva dny později. Opět vešla do drogerie, odcizila několik kusů zboží, a aniž by uhradila u pokladny nákup, odešla z obchodu pryč. Svým protiprávním jednáním způsobila škodu téměř 10 tisíc korun. Policisté po ženě okamžitě začali pátrat a byli úspěšní. Začátkem července jí sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež. Vzhledem k tomu, že podezřelá žena byla za takový čin v posledních třech letech potrestána, hrozí jí nyní až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

8. července 2019

