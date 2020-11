Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně kradl v Aši

CHEBSKO – Měl odcizit autobaterie, lahve od piva či motorovou pilu.

Během tří dnů měl dvaatřicetiletý muž z Aše vniknout do tří objektů. Nejdříve měl překonat oplocení, poté poničit vstupní dveře a vniknout do zahradní chatky v Aši. Z té měl odcizit autobaterie, na dvě desítky prázdných lahví od piva, oblečení či kárku, na které si odcizené věci odvezl. O dva dny později měl v Aši vniknout do rekonstruovaného neobývaného rodinného domu, kde měl odcizit prkna na podlahu, žebřík či několik metrů plechového okapu. Následující den si to měl namířit zahradního domku umístěného na zahradě rodinného domu v Aši. V tom měl nejdříve přespat a poté odcizit horské kolo, motorovou pilu či prací prášek. Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně sedm tisíc korun.

O dva dny později policisté muže zadrželi. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a dvaatřicetiletého muže obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 11. 2020

vytisknout e-mailem