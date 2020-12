Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně kradl parfémy

SOKOLOVSKO – Nakonec byl zadržen a skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Obviněný měl přijít ve středu 11. listopadu letošního roku do prodejny smíšeného zboží v Sokolově. Prodejnou se měl procházet a následně z regálu vzít čtyři parfémy, které si ukryl pod své oblečení a odešel bez zaplacení. O den později se do prodejny vrátil, a to hned dvakrát. A znovu měl „nakupovat“ bez zaplacení. Těsně po poledni si měl pod své oblečení ukrýt dva parfémy a v pozdních odpoledních hodinách, kdy se do prodejny opět vrátil, odcizit další dva parfémy. Během tří návštěv měl tedy odcizit osm parfémů a způsobit tím škodu 800 korun.

Po dvou dnech od oznámení této události policisté sedmadvacetiletého muže, který se krádeže dopustil již v minulosti, zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 12. 2020

