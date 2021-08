Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně kradl měděné rozvody

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu přibližně 400 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.



Od listopadu roku 2020 do poloviny února letošního roku měl obviněný opakovaně vniknout do dvou neobývaných bytových domů v Sokolově. Následně měl postupně u devíti bytových jednotek poničit vstupní dveře a vniknout do bytu samotného.



Z šesti bytových jednotek měl obviněný vždy odcizit několik desítek metrů instalovaných měděných rozvodů plynu a topení. Během několika týdnů měl odcizit přibližně 300 metrů těchto rozvodů. Tím měl zároveň poničit plynovou a topnou soustavu.



Do tří bytových jednotek měl vniknout, prohledat je, ovšem nakonec z nich nic neodcizit a pouze tedy poškodit vstupní dveře.



Obviněný měl tímto jednáním způsobit celkovou škodu přibližně 400 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí pětatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

3. 8. 2021

