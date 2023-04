Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opakovaně kradl

DĚČÍNSKO – Policisté mu sdělili podezření; Řídila pod vlivem alkoholu; Příkaz k dodání do výkonu trestu…

Policisté z obvodního oddělení Benešov nad Ploučnicí ve zkráceném přípravném řízení sdělili o uplynulém víkendu podezření z přečinu krádež 23letému muži z Děčína. Podezřelý muž měl začátkem prosince loňského roku v odpoledních hodinách odcizit v prodejně v Benešově nad Ploučnicí karton cigaret a lahev tvrdého alkoholu za více než 1700 korun. Policisté zjistili, že byl v posledních třech letech již za obdobnou trestnou činnost odsouzen. Za takové jednání mu nyní u soudu hrozí v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody.

Řídila pod vlivem alkoholu

Českokameničtí policisté zastavili a kontrolovali ve čtvrtek 20. dubna 2023 v České Kamenici, krátce po půl desáté večer, na ulici 5. května 38letou ženu, která řídila motorové vozidlo. Řidička vykazovala při kontrole známky požití alkoholu. Na výzvu policistů se podrobila dechové zkoušce, která byla pozitivní a byla jí naměřena hodnota 1,14 promile alkoholu v dechu. Řidičce byla zakázána další jízda. Po vystřízlivění si následující den převzala od policistů záznam o sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Příkaz k dodání do výkonu trestu

Teprve až policejní hlídka dodala 33letého muže do výkonu trestu odnětí svobody do věznice. Policisté jej při výkonu služby vypátrali ve Varnsdorfu v neděli 23. dubna 2023 v ranních hodinách. Provedenou lustrací zjistili, že na muže je okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl policisty omezen na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů na základě uvedeného příkazu soudu eskortován do vazební věznice v Teplicích.

Děčín 24. dubna 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

