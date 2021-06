Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Onanista na železnici

Muž onanoval před zrakem mladé ženy, poté si ji našel v kupé jedoucího vlaku a v obtěžování pokračoval. Po jeho totožnosti teď pátrají policisté.

Na pondělí 10. května nebude hezky vzpomínat devatenáctiletá dívka, která se pro svou cestu mimo Prahu rozhodla využít železniční přepravu. Když studentka střední školy procházela po osmnácté hodině budovou železniční stanice Praha-Smíchov směrem na nástupiště, všimla si muže, který se pohyboval v její těsné blízkosti. Že to nebyla náhoda, zjistila záhy, když „spolu“ dorazili na peron. Dotyčný tam nastoupil do odstavené vlakové soupravy a skrze okno vlaku začal před dívkou onanovat. Mezitím přijel rychlík, do kterého dívka nastoupila, bohužel nastoupit stihl i dotyčný muž. V kupé jednoho z vagonů ji pak našel samotnou a v obtěžování pokračoval. Uchopil ji za levé zápěstí, násilím zvedl ze sedadla a silou přitiskl na stěnu kupé. Dál se naštěstí nedostal. Když začal vlak brzdit do stanice Praha hl. n., v obtěžování přestal a po zastavení z něj utekl. Otřesená dívka pak celou událost nahlásila na policejní služebně.

Popis muže: Věk okolo 25 let, štíhlá až vychrtlá, 170 cm vysoká postava, nakrátko střižené vlasy světlé barvy (špinavá blond), bez brýlí a vousů. Oblečen do trička s krátkým rukávem, džínové kraťasy. Na nohou tenisky Nike.

Pokud muže na záběrech poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku tísňového volání 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 8. červen 2021

Související dokumenty video.mp4

Velikost souboru:28,8 MB / formát MP4

