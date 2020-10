Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

On-line prevence proběhla v Unii neslyšících

KRAJ: Policie přednášela pro neslyšící v on-line prostředí.

I v současné nelehké době se policiejní preventisté snaží nadále realizovat své aktivity a hledají všechny možné způsoby. Svoji činnost tak stále častěji přenášejí do on-line prostředí. Ne jinak tomu bylo i v uplynulých dnech, kdy policejní preventistka zavítala do Unie neslyšících v Brně, a zde zrealizovala on-line přednášku pro členy a širokou veřejnost. Tato instituce pravidelně realizuje pro své členy mnoho aktivit a tak po domluvě nabídli i besedu na velmi žádané téma Kyberkriminalita a rizika sociálních sítí. Vzhledem ke koronavirovým opatřením přichystala instituce speciální místnost, kde byla přítomna pouze policistka společně s tlumočníkem a ve smluvený termín a čas spustili on-line vysílání. Tento přenos byl mimo jiné vysílán do přilehlé kavárničky pro neslyšící a dále na facebookové stránky Unie neslyšících. Tato akce byla velmi zdařilá, proto se těšíme na její pokračování.

kpt. Zdeňka Procházková, 12. října 2020

