Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

On hlídal a ona kradla

Policisté z Oddělení hlídkové služby Prahy IV. zadrželi muže a ženu, kteří se vloupali do objektu elektroinstalačního materiálu v ulici Radiová. Na tomto místě kradli minimálně podruhé.

V sobotu 30. prosince krátce po půlnoci přijali operátoři tísňové linky oznámení o vloupání do objektu v Praze 10, kam se dvojice dostala přes oplocení. Z kamerového záznamu, který jejich jednání zachytil je zřejmé, že jednačtyřicetiletý muž na místě hlídá okolí a sleduje možný příjezd policie a šestačtyřicetiletá žena prohledává areál a připravuje kabely k odcizení. I přestože muž hlídal okolí, policisté jej okamžitě po příjezdu zadrželi. Jeho spolupachatelku našli až po prohledání celého areálu schovanou za jedním z kotoučů s kabely. Policisté na místě dvojici zadrželi a převezli na policejní služebnu. Při prověřování v policejních evidencích zjistili, že se muž do areálu prokazatelně již jednou vloupal. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.

Za poslední dobu se jedná již o několikráte vloupání do objektu, při kterém policisté zadrželi podezřelou osobu. V předchozích případech se zlodějům několikrát podařilo kabely odnést z areálu a nedaleko od místa z nich odstranili bužírku a připravili si je k dalšímu prodeji.

kpt. Eva Kropáčová

5.1.2023

Související dokumenty kabely.mp4

Velikost souboru:87,6 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem