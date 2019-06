Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Omezení provozu v tunelu Valík na dálnici D5

PLZEŇSKÝ KRAJ - Z důvodu rekonstrukce bude částečně i úplně omezen silniční provoz v dálničním tunelu.

Upozorňujeme řidiče, že od zítřejšího dne, tedy 21. června, bude z důvodu rekonstrukce omezen provoz v tunelu Valík na dálnici D5. Omezení začne platit od 22. hodiny, kdy dojde k uzavření celého tubusu tunelu ve směru jízdy na Rozvadov. Provoz z tohoto směru jízdy bude sveden do protisměru. Pro každý směr jízdy tak bude vyhrazen v tunelu Valík v tubusu ve směru jízdy na Prahu jeden jízdní pruh.

S úplnou uzavírkou dálničního tunelu Valík by pak následně měli řidiči počítat v době od 27. července od 12:00 hodin do 28. července do 16:00 hodin. Objízdná trasa je plánována tak, že řidiči, kteří pojedou ve směru jízdy na Rozvadov, sjedou z dálnice D5 na Exitu 73, pojedou po silnici II/180 a následně I/27 a na D5 se zpět napojí na Exitu 80. Pro řidiče jedoucí ve směru jízdy na Prahu platí objízdná trasa v opačném pořadí.

Od 28. července od 16:00 hodin do 6. září do 22:00 hodin je plánované zprovoznění jedné části tubusu, směr vedoucí ve směru jízdy z Rozvadova na Prahu bude i nadále v tomto termínu zcela uzavřen. V tomto případě provoz bude sveden do protisměru, čili provoz bude zachován v tubusu ve směru jízdy na Rozvadov.

Poslední kompletní uzavírka dálničního tunelu Valík je pak plánována od 6. září od 22:00 hodin do 9. září do 06:00 hodin, kdy bude provoz směrován přes objízdné trasy.

Dopravní policisté z dálničního oddělení Svojkovice budou v následujících dnech věnovat dopravě v tomto úseku zvýšenou pozornost, a to zejména s ohledem na to, aby byla zachována bezpečnost silničního provozu. Řidiče upozorňujeme na respektování dopravního značení a na zvýšenou hustotu silničního provozu. Zároveň žádáme, aby řidiči projížděli tímto úsekem s maximální opatrností, plně se věnovali řízení a byli ohleduplní k ostatním, a předešli tak dalším případným komplikacím, které by provoz v tomto místě ještě více ztížily.

por. Mgr. Pavla Burešová

20. června 2019

