Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Omezení dopravy

V souvislosti s pořádáním akce Red Bull v centru hlavního města pražská policie připravila bezpečnostní opatření. Policisté se zaměří na bezpečnost všech účastníků a návštěvníků města a taktéž dohlédnou na dopravu.

Vzhledem k tomu, že dojde od dnešního poledne až do nedělního poledne k uzavírce Rohanského nábřeží od ulice Urxova k ulici U Rustonky a na akci dorazí velké množství návštěvníků, předpokládáme, že muže dojít v místě k dopravním komplikacím. Z tohoto důvodu apelujeme na všechny řidiče, aby se tomuto místu, pokud je to trochu možné, úplně vyhnuli. Dále prosíme veřejnost, aby pro přesun do centra metropole použili výhradně městskou hromadnou dopravu a v mimopražští návštěvníci využili záchytná parkoviště na okraji města.

kpt. Eva Kropáčová

16.8.2024

vytisknout e-mailem