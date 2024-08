Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oloupil ženu tlačící invalidní vozík

TEPLICKO - Hyenismus řešili policisté v Bílině.

S případem hyenismu se setkali policisté v Bílině. V polovině srpna jim byla oznámena loupež, kdy tehdy neznámý pachatel přepadl ženu, která před sebou tlačila invalidní vozík se svým invalidním manželem. Svou kořist si lupič vyhlédl na vlakovém nádraží a sledoval je až do ulice Za Chlumem, kde k ženě přistoupil a snažil se jí strhnout z ramene tašku. Přitom však napadená spadla dozadu a hlavou se udeřila o povrch silnice. Podezřelý poté, co se přetrhla obě poutka u tašky, se této zmocnil, na místě z ní vyndal peněženku s téměř 8 tisíci a z místa utekl. Žena utrpěla bolestivé pohmoždění hlavy. V rámci šetření krátce po činu přivolaní policisté kontrolovali v okolí několik osob, jejichž údaje si zapsali. Následnou výpovědí poškozené a zhlédnutím kamerového záznamu vyšlo najevo, že pachatel se nacházel mezi nimi. Poté došlo k jeho zadržení a policejní komisař mu sdělil obvinění ze zločinu loupeže. Zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, kterému však státní zástupce nevyhověl a 41letý muž je tak vyšetřován na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až 10letý pobyt ve věznici.

21. srpna 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

